ماهر همام لـ كهربا: سيب نفسك لمسؤولي الأهلي

طالب ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق محمود كهربا لاعب فريق الأهلي بالصبر والهدوء خلال الفترة الحالية مع القلعة الحمراء للعودة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق واستعادة بريقه الفني.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أطالب كهربا بالهدوء و الصبر و الالتزام وأنا بشكل شخصي بقوله سيب نفسك لمسؤلي النادي الأهلي وابعد عن السوشيال ميديا تماماً".

وتابع:"كهربا موهبة كبيرة ويجب أن يستغل موهبته لصالح النادي الأهلي في الفترة القادمة وتعويض ما فاته في كرة القدم".

وفي سياق متصل أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني يمتلك شخصية قوية وهو ما وضح خلال الأيام الماضية في التدريبات وحديثه مع لاعبي الفريق الأحمر.

وأضاف ماهر همام:" السويسري مارسيل كولر مدرب صاحب شخصية قوية وأتوقع أن ينجح في مهمته مع الأهلي في الفترة القادمة".

وتابع:" مباراة الاتحاد المنستيري "صعبة" على الأهلي ولكن أتوقع أن السويسري كولر سيدير المباراة بشكل فني جيد في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا".