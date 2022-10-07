غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في السويس

شن حي فيصل بمحافظة السويس حملة مفاجئة إستهدفت مراكز الدروس الخصوصية،ط مع ختام الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، 2022 - 2023 حيث تم غلق وتشميع 5 سناتر وتم إتخاذ مديريها الإجراءات القانونية.

وكان حى فيصل بمحافظة السويس، قد أعلن فى بيان له أنه تنفيذا لتعليمات الكتاب الدوري الصادر من التنمية المحلية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لمواجهة إنتشار ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، داخل المنازل، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقادت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل يرافقها المهندس محمد صابر مدير الإدارة الهندسية بالحي حملة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والتحفظ على لأدوات المستخدمة بمراكز وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع تكرار مثل تلك المخالفات مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار عمل عدد من لجان الرصد والتتبع، لظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصة ، يث تمكنت اللجان من رصد أماكن تجمع الطلاب ودخولهم مراكز الدروس الخصوصية، الموجودة بعدد من العقارات بأعداد كبيرة.