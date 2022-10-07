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إلهام أبو الفتح
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منوعات

مسجون منذ 3 سنوات.. من هو أليس بيالياتسكي الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

أليس بيالياتسكي
أليس بيالياتسكي

فاز “أليس بيالياتسكي” الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان في بيلاروسيا، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، رغم أنه محتجز حاليًا في السجن دون محاكمة.

بيالياتسكي، 60 عامًا، وهو مؤسس مركز فياسنا أو (الربيع) لحقوق الإنسان في البلاد، والذي تم إنشاؤه في عام 1996 ردًا على حملة قمع وحشية لاحتجاجات الشوارع قام بها الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قدم فياسنا الدعم للمتظاهرين المسجونين وعائلاتهم، ووثق استخدام التعذيب ضد السجناء السياسيين من قبل سلطات بيلاروسيا.

وقال رئيس لجنة نوبل النرويجية ، بيريت ريس أندرسن ، في إعلانه عن الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للسلام هذا العام: "لقد كرس حياته لتعزيز الديمقراطية والتنمية السلمية في وطنه".

أمضى بيالياتسكي، الذي حصل على العديد من الجوائز الدولية في مجال حقوق الإنسان، ثلاث سنوات في السجن بعد إدانته بتهم التهرب الضريبي التي كان ينكرها دائمًا في عام 2011. وأُطلق سراحه في عام 2014.

وقبل اعتقاله في عام 2020 بقليل، اتهم أليس بيالياتسكي السلطات البيلاروسية بـ العمل كنظام احتلال، وتم اعتقاله مرة أخرى في عام 2021 بعد احتجاجات في الشوارع 

وقالت بيريت ريس أندرسن: “سعت السلطات الحكومية مرارًا وتكرارًا إلى إسكات أليس بيالياتسكي”.

وأضافت: "على الرغم من المصاعب الشخصية الهائلة، لم يتنازل بيالياتسكي عن خطوة واحدة في كفاحه من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في بيلاروسيا".

قبل إلقاء القبض عليه قبل عامين بقليل، كتب بيالياتسكي على صفحته على فيسبوك: "مئات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء بيلاروسيا ، ومئات منهم محتجزون".

لكن الحالة الصحية الحالية لـ بيالياتسكي غير معروفة، وقالت زوجة الناشط ، ناتاليا بينشوك: "أعبر عن امتناني العميق للجنة نوبل والمجتمع الدولي لتقديرهم عمل أليس وزملائه ومنظمته".

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