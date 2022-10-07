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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

أمطار
أمطار

يهتم المصريون بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الجو في هذه الفترة التي تشهد عدم استقرار بـ الأحوال الجوية، وأن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.

وفى هذا التقرير نستعرض متوسط درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار.

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ولكن درجات الحرارة تعتبر فى المعدلات الطبيعية فى مثل هذا التوقيت من العام. 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على برنامج الأخبار المذاع على قناة دي إم سي، أن البلاد تتعرض كتل هوائية مقبلة من البحر المتوسط و جنوب غرب أوروبا، وأن هذا يكون له تأثير على انخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن اليوم منذ الصباح سقطت بعض الأمطار على المحافظات الساحلية، مؤكدة: " النهارده الصبح كان فى أمطار" وأن هذه الأمطار مستمرة حتى الأحد أو الأثنين، وحذرت المواطنين من عدم اتباع أى أخبار خاصة بالأرصاد، ومتابعة النشرات الصادرة من الأرصاد فقط.

محافظات تشهد أمطار

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية مثل :" مطروح و الإسكندرية و كفر الشيخ و البحيرة، و الدقهلية، و السواحل الشمالية الشرقية" تشهد أمطار خفيفة من اليوم.

 

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم الجمعة، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يظل الطقس شديد الحرارة، على مناطق جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون حالة الطقس، لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، على مناطق سواحل البحر المتوسط، حيث تكون سرعة الرياح تصل إلى 40/50كم/س، وارتفاع الموج يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف.

وعن مناطق فرص الأمطار، خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون الأجواء غائمة جزئيا، بينما يظل الجو مشمس على محافظات جنوب وشمال الصعيد، وجنوب سيناء أيضا.

وعن تفاصيل حالة البحرين، قالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع الموج فوق المتوسط يصل إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما البحر الأحمر يصل ارتفاع الموج فيه إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم 
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 21
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 22
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24

وتسجل نسب الرطوبة أيضا على البلاد خلال هذه الفترة، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و35% نهارا
السواحل الشمالية 85% ليلا و55% نهارا
جنوب سيناء 60% و30% نهارا
شمال الصعيد 55% ليلا و25% نهارا
جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن فرص سقوط الأمطار الخفيفة على البلاد، يمتد حتى مطلع الأسبوع القادم، وتحديدًا يوم الأحد، في حين تنعدم فرص سقوط الأمطار على أي من المناطق.

العظمى الصغرى


القاهرة 29 21

الإسكندرية 27 21
الإسماعيلية 29 21
بنهــــا 29 21
دمنهور 31 21
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 30 21
دمياط 28 22
بورسعيد 27 22
السويس 30 22
الزقازيق 29 21
شبين الكوم 29 21
طنطا 28 22
شلاتين 38 24
العلمين الجديدة 27 21
وادي النطرون 29 22
مطروح 24 20
السلوم 25 21
سيوة 26 17
العريش 28 22
رفح 27 22
الطور 30 24
كاترين 29 17
رأس سدر 28 22
نخل 28 16
طابا 29 23
نويبع 33 24
حلايب 32 26
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 33 25
مرسى علم 33 24
الفيوم 30 21
بني سويف 30 19
المنيا 30 19
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 37 22
الأقصر 37 23
أسوان 38 24
الوادى الجديد 33 23

 

 

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