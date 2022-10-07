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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن: تهديد بوتين النووي أكبر خطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية هو أكبر تهديد منذ أزمة الصواريخ الكوبية، حيث واجهت القيادة العسكرية الروسية رد فعل شعبيًا داخليًا نادرًا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ومن جانبه، الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تستعيد بسرعة المزيد من الأراضي خاصة في جنوب البلاد مع اندلاع غزو بوتين الذي دام سبعة أشهر.

واضاف بايدن، أن الولايات المتحدة 'تحاول معرفة' خروج بوتين من الحرب ، محذرًا من أن الرئيس الروسي 'لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية ، لأن جيشه ، قد تقول ، أداء ضعيف بشكل ملحوظ '.

وتابع بايدن للمانحين الديمقراطيين في نيويورك، الخميس “لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية ، لدينا تهديد مباشر باستخدام الأسلحة النووية ، إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي كانت تسير فيه”.

واضاف 'لم نواجه احتمال حدوث هرمجدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية'.

في أزمة عام 1962، اقتربت الولايات المتحدة في عهد الرئيس جون كينيدي والاتحاد السوفيتي بقيادة زعيمها نيكيتا خروتشوف من استخدام الأسلحة النووية على وجود الصواريخ السوفيتية في كوبا.

وقال بايدن: 'لا أعتقد أن هناك شيئًا مثل القدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة وعدم انتهاء المطاف مع هرمجدون'.

وحذر بوتين، الذي يحتفل بعيد ميلاده السبعين يوم الجمعة، من أنه سيستخدم كل الوسائل اللازمة ، بما في ذلك الترسانة النووية الروسية ، للاحتجاج على الأراضي الروسية ، التي يقول إنها تشمل الآن أربع مناطق أوكرانية ضمها.

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وفي تصريحات لمعهد لوي الأسترالي، قال زيلينسكي إن على الناتو شن ضربات وقائية على روسيا لمنع استخدامها للأسلحة النووية.

وندد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بالتعليقات ووصفها بأنها 'نداء لبدء حرب عالمية أخرى ذات عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها' ، بحسب وكالة الإعلام الروسية.

وضمت روسيا مناطق دونستك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا الأوكرانية، والتي تمثل حوالي 15 ٪ من البلاد، بعد إجراء ما وصفته بالاستفتاءات - الأصوات التي نددت بها كييف والحكومات الغربية باعتبارها غير قانونية وقسرية.

ومنذ أكبر محاولة لضم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، دفع هجوم مضاد أوكراني القوات الروسية إلى مزيد من التراجع واستعادة أجزاء كبيرة من خيرسون.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور، الخميس، إن قوات كييف استعادت أكثر من 500 كيلومتر مربع (195 ميلا مربعا) وعشرات المستوطنات في خيرسون في أكتوبر.

وقال الرئيس الاوكراني 'هناك نجاحات في الشرق أيضا. سيأتي بالتأكيد اليوم الذي سنبلغ فيه عن النجاحات في منطقة زابوريزهزهيا (في الجنوب) أيضا في تلك المناطق التي لا يزال المحتلون يسيطرون عليها'.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من روايات ساحة المعركة.

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة من الأراضي منذ بداية سبتمبر ، حيث انهار خط الجبهة الروسية ، أولاً في الشمال الشرقي ، وفي الأيام الأخيرة في الجنوب.

في انتقاد علني نادر ولكنه متزايد لكبار المسؤولين العسكريين الروس ، قال كيريل ستريموسوف ، نائب رئيس الإدارة المدعومة من روسيا في خيرسون ، إن 'الجنرالات والوزراء' في موسكو فشلوا في فهم المشاكل على الخطوط الأمامية.

ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية.

الرئيس الروسى الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي

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