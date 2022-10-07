للعاملين في جمع المخلفات.. 4 تدابير واجب اتباعها للحفاظ على الصحة والبيئة

وفقا للقانون ..

اتجه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة للعمل بنشاط جمع المخلفات وتوريدها للشركات او الجهات الخاصة بفرزها وتدويرها أو التخلص منها وذلك بما لا ينعكس بالسلب على البيئة والصحة العامة للمواطنين ، ولهذا وضع قانون تنظيم ادارة المخلفات ضوابط واضحة لمزاولة هذا النشاط ..نستعرض أبرزها في السطور التالية..

وفي هذا الصدد ألزمت المادة (١٥) مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :

- الحد من تولد المخلفات .

- تعزيز إعادة الاستخدام .

- العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

- إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .

ويتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، طبقا للمادة (١٦).

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .

كما ألزمت المادة (١٨) المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .

أيضا يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .