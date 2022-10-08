أخبار التوك شو | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. ومفاجأة مدوية عن اتهامات هبة قطب

تناولت أخبار التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصدها في التقرير التالي، منها توجيه الأرصاد تحذيرا عاجلا للمواطنين.



مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

قال المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إنه من المفترض أن يكون هناك وقفة تجاه تصريحات الدكتورة هبة قطب الغريبة والعجيبة.



التزام اجتماعي للدولة | توضيح مهم من التموين بشأن سعر رغيف الخبز

طمأن وائل عباس، معاون وزير التموين، المصريين على توفير الأقماح في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع كبير .. بشرى عن أسعار الغذاء عالميًا | شاهد

عرض برنامج أخبار تن، المذاع عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا، عن أسعار الغذاء خلال الفترة الأخيرة حول العالم.



عايدة رياض عن فيلم اللعب مع الكبار: عادل إمام ضربني علقة جامدة

قالت الفنانة عايدة رياض، إن عملها مع الفنان عادل إمام فرق معها كثيرا، متابعة: "ده الزعيم عادل إمام، وكنت عايزة اشتغل معاه بأي شكل وكنت بتكسف، وفي يوم قابلته قالي إزيك يا عايدة، وبقيت مبسوطة، وقالي أنا شوفتلك فيلم أحلام هند وكاميليا".



ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

يهتم المصريون بمتابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الجو في هذه الفترة التي تشهد عدم استقرار بـ الأحوال الجوية، وأن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن هناك فرصا لـ سقوط الأمطار من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقبل.



ربنا يخليه لمراته| عايدة رياض تفجر مفاجأة عن حقيقة زواجها من أحمد بدير

قالت الفنانة عايدة رياض، إنها حريصة على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، متابعة: "كل الجيران والدنيا بتحتفل بالمولد النبوي، وحلاوة المولد وإحنا صغيرين بنجبها، ولازم نحتفل بالمولد".

صاحب دعوى عزل عبدالله رشدي: يجب الضرب بيد من حديد على أيدي المتطرفين

كشف المحامي هاني سامح، تفاصيل تقدمه ببلاغ ضد الشيخ عبد الله رشدي، يطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف.



تلا آيات النصر فجر يوم العبور.. مفاجأة عن قارئ قرآن أكتوبر 73

كشف القارئ عبد الفتاح الطاروطي، مفاجأة عن قارئ قرآن فجر أكتوبر 73.

وقال الطاروطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار": "الشيخ محمد أحمد شبيب من أرقى قراء القرآن الكريم".



مبادرة ابدأ: نستهدف ضخ 200 مليار جنيه وتوفير 150 ألف فرصة عمل

قالت دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن المبادرة تهدف إلي توطين الصناعة الحديثة وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.



محمود التهامى يبهر استديو منى الشاذلي بأنشودة أكاد من فرط الجمال أذوب

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، المنشد البارع محمود التهامي.

وألقي التهامي خلال حواره بالبرنامج "اكاد من فرط الجمال اذوب" بطريقة رائعة أبهر به الحاضرين بالاستديو.