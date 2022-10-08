حميد الشاعري: اتجوزت 5 مرات وتامر حسني طموح وذكي ومفيش خلاف مع حلمي بكر

حميد الشاعري يتحدث عن تجربته مع مروان موسى.. ويوجه نصيحة هامة لـ ويجز

حل النجم حميد الشاعري ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس وتحدث خلالها عن عدد زوجاته ورأيه فى المهرجانات وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .



حميد الشاعري: "بحب المهرجانات والراب لاختلافهم وأنا ضد منع المطربين"



أكد الفنان حميد الشاعري، تقبله لفن المهرجانات والراب بسبب اختلافهم عن الفن المعروف، قائلا: "بحب المهرجانات والراب لأنهم مختلفين والاختلاف أهم شيء ولما يكون في اشكال موسيقية كثيرة حاجة حلوة".

وطالب حميد الشاعري، في لقاءه ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، بإعطاء الفرصة للشباب بتقديم فنونهم الجديدة، مضيفا: "خلوا الشباب يبدعوا ويطلعوا وأنا ضد المنع والحاجة الحلوة هتتسمع وتكمل والوحشة لا".

حميد الشاعري: تامر حسني طموح وذكي ونجح في التأليف والإخراج بفيلم بحبك

أكد الفنان حميد الشاعري، أن تجربة النجم تامر حسني في الاخراج بفيلم بحبك تدل على أن له طموح، قائلا: "تامر حسني كان عنده طموح يبقى مؤلف ومخرج وممثل وفيلم بحبك نجح وجودة الفيلم كانت كويسة".



وأضاف الفنان حميد الشاعري، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن تامر حسني فنان زكي جدا واستطاع أن يحقق طموحاته كلها ونجح كمغني وممثل ومؤلف أيضا، ومازحه قائلا: "فاضل تجرب مدير تصوير"، وأكد أنه بقبل النقد.

حميد الشاعري: مفيش خلاف مع حلمي بكر



أكد الفنان حميد الشاعري، أنه لم يدخل مجال الفن من أجل تحقيق ثروة وأموال، لكن حبا في المجال، قائلا "شغلي الحالي قليل جدا وأنا مدخلتش الفن عشان أحقق ثروة لكن أنا بحب الفن وسبت شغلي الأساسي طيار مدني حبا في الفن".

وأشار الفنان حميد الشاعري، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لا يعلم حتى الان سبب الخلاف بينه وبين الموسيقار حلمي بكر، مضيفا: "معرفش سبب الأزمة، وفوجئت بحوار وأنا بحب حلمي بكر وعملنا شغل مع بعض وعملنا قنبلة الحلم العربي".



حميد الشاعري: موافق أعمل لحن أغنية لحمو بيكا بشرط

أكد الفنان حميد الشاعري، أن النجم هاني شاكر صورة مشرفة للفنان في مصر والعالم العربي وقيمة كبيرة، قائلا: "هاني شاكر قيمة كبيرة وكنت أحب أنه واجهة كويسة للموسيقيين، ومصطفى كامل كويس جدا، ولكن أنا لا أرشح نفسي لنقيب الموسيقيين لأن مليش في الورق".



وعبر الفنان حميد الشاعري، عن موافقته على طلبه منه ولكن بشرط أن يكون وفق طريقة عمله، مضيفا: "لو حمو بيكا جه للسكة بتاعتي وطلب شغل هعمل له السكة بتاعتي".



حميد الشاعري: ويجز مشروع غنائي متكامل وقد يكون مثل الهضبة أو الكينج

كشف الفنان حميد الشاعري، عن تجهيزه لعمل جديد مع الهضبة عمرو دياب وأيضا عمل مع مطرب الراب ويجز يعلن عنهم خلال الفترة القادمة، قائلا: "ويجز مشروع غنائي متكمل وفنان شاب أحبه على المستوى الشخصي".



ووجه الفنان حميد الشاعري، رسالة إلى ويجز قائلا: "كمل اللي أنت عامله وأنا بحبك وكمل ولا تنساق"، مؤكدا أن ويجز له مشروع وممكن يكون مشروع متكامل مثل الهضبة عمرو دياب أو الكينج محمد منير.

حميد الشاعري يتحدث عن تجربته مع مروان موسى.. ويوجه نصيحة هامة لـ ويجز

كشف المطرب والملحن حميد الشاعري، عن تجربته فى الغناء مع مروان موسى، موضحاً أنه أعجب بالفكرة، وأن مروان موسى شخصيه لطيفه، مضيفاً أنه بدأ الاندماج بينهم و خلال 8 ساعات ثم قام بإنهاء الأغنية.



أعلن الشاعري، أنه يرى المطرب "ويجز" مشروع غنائى متكامل، ويطلب منه الاستمرار فى هذا و لم يتوقف، مشيراً انه فى يوم ما يصبح ويجز مثل" عمرو دياب أو محمد منير"، موضحاً أنه أبدع فى أغنية "البخت" من حيث "الغناء، الكلام، الأفكار، اللحن، الصوت".

وأوضح حميد الشاعري، أن الأغنية هى التى تعيش ليس الفنان، و عبر عن حبه لأغنية "للى" للكينج محمد منير، مشيرا إلى أن صوته لا يختلف عليه اثنين، وأنه لن يتكرر مرة أخرى.



بسبب أغنية "بتكلم جد".. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون

كشف المطرب حميد الشاعري، عن حقيقة ارتباطه بالنجمة سيمون.

وأكد "حميد الشاعري" في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن ارتباطه بالفنانة سيمون غير صحيح وأنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأشار حميد الشاعري، إلى أن سيمون مثل اخته الصغيرة، وأن هذه الشائعة جاءت بسبب أغنية "بتكلم جد" بعد ظهورهم فى هذه الأغنية خرجت هذه الشائعات.



ولفت الفنان حميد الشاعري، إلى تقبله لفن المهرجانات والراب بسبب اختلافهم عن الفن المعروف، قائلا: "بحب المهرجانات والراب لأنهم مختلفين والاختلاف أهم شيء ولما يكون في اشكال موسيقية كثيرة حاجة حلوة".

وطالب حميد الشاعري، بإعطاء الفرصة للشباب بتقديم فنونهم الجديدة، مضيفا: "خلوا الشباب يبدعوا ويطلعوا وأنا ضد المنع والحاجة الحلوة هتتسمع وتكمل والوحشة لا".



حميد الشاعري: فيلم أيظن مش سبوبة سينما.. ودوري كان معمول لتامر حسني

أكد الفنان حميد الشاعري، أن تحقيق الربح والفلوس من العمل الفني شيء جميل، ولكن عمره ما قدم عمل فني بغرض السبوبة سواء في أعمال الموسيقى أو التمثيل، مشيرا إلى أنه دخل مجال التمثيل خلال فترة ايقافه وكان في فترة موقوفا من نقابة المهن الموسيقية.

ورد الفنان حميد الشاعرعلى دخوله فيلم أيظن من مبدأ السبوبة، قائلا: "فيلم ايظن كان الفيلم معمول لتامر حسني، ومحمد السبكي كان نفسه يعملي حاجة من زمان ولكن مش داخل الفيلم عشان السبوبة".



وأشار الفنان حميد الشاعري، إلى أن تجربته السينمائية خطوة جميلة وكان ضيف على السينما والتقييم للجمهور، مؤكدا أنه لم يشعر بالقهر أو عدم حصوله على حقه.



حميد الشاعري: مصر أعطتني أكثر مما أحلم.. ويوجه رسالة للشعب الليبي

أكد الفنان حميد الشاعري، أنه حريص على زيارته أسرته في ليبيا ولكن ليس لفترات طويلة، قائلا: "بزورو ليبيا بس مش كتير وأهلي وأخواتي وأعمامي وأهل من والدتي كلهم من ليبيا".



ووجه الفنان حميد الشاعري، رسالة إلى الشعب الليبي،قائلا: "بقول للشعب الليبي والنبي اهتموا ببلدكم والكيكة كبيرة هتكفي الجميع، وتعاونوا مع بعضكم، والجيش أهم حاجة".

وعبر الفنان حميد الشاعري، عن حبه وتقديره لمصر كوطنه الثاني، متابعا: "مصر أعطتني اللي عمري ما احلم به، وربنا يحمي هذا البلد دي وغلاوة مصر عندي كبيرة"، مشيرا إلى أنه من عشاق الاسكندرية وله فيها ذكريات كثير خلال مرحلة الطفولة.



حميد الشاعري: تزوجت 5 مرات وطلقت وعمري في حياتي ما خنت

كشف الفنان حميد الشاعري، عن إقباله على الزواج خمس مرات، قائلا: "أنا اتجوزت خمس مرات والجواز حلالي بلالي، وتزوجت وطلقت أكثر من مرة، وأكبر عدد كان على ذمتي كان زوجة واحدة فقط".

وأضاف الفنان حميد الشاعري ، أنه لا يحمل السيدات التي تزوج بهن سبب فشل العلاقة الزوجية، متابعا: "ممكن أنا أكون متعب وليه نقول المرأة السبب، ومش خايف أني أخذ لقب جد وكل مرحلة سنية لها حلاوتها".

واستكمل حميد الشاعري: "عمري في حياتي ما خنت زوجة من زوجاتي وأنا عاطفي، والجواز بالنسبة لي نظارة فيها زجاجتين بنشوف مع بعض الدنيا، وأنا مش بحمل المرأة كل المشاكل والخلافات والرجالة صعبين برضه"، موضحا أنه يتناقش لحل مشاكله الزوجية وفي حال عدم القدرة على حل المشاكل يكون الطلاق الحل.