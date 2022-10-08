أمين عام جائزة خليفة: تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن تنظيم المهرجان السادس للتمور بأسوان يأتي بناء على توجيهات ودعم القيادة السياسية بمصر والإمارات بقيادة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بدولة الامارات العربية المتحدة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تعمل الأمانة العامة للجائزة وضمن أهدافها الاستراتيجية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول بدءاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية، وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية في نوفمبر المقبل، إلى جانب عدد من المشروعات التنموية المتخصصة في عدد من الدول العربية.



وأعرب عن تقديره للتعاون الكبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية التي أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم اللازم لإنجاح هذا المهرجان بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وتقديمها كافة التسهيلات لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.