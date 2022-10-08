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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي عاطل هارب من حكم مؤبد فى حملة بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارا من العميد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم ثان من ضبط عاطل، صادر ضده حكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واعداد الاكمنة اللازمة تمكنت قوة امنية بقيادة المقدم احمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاون الرائد زياد محمود معاون رئيس المباحث،  ضبط "محمد م س"، 24 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، المطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية أمن القليوبية وزير الداخلية مديرية امن القليوبية شبرا الخيمة

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