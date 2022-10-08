بطيخ وجرار.. أغرب هدايا حصل عليها بوتين في عيد ميلاده الـ70.. فيديو

عرضت قناة "العربية" تقريراً بعنوان "هديتان رئاسيتان غير مألوفتين لـ بوتين في عيد ميلاده الـ ٧٠".

وقال التقرير أنه بعد إعلان الكرملين استقبال الرئيس فلاديمير بوتين التهاني من عدة رؤساء دول لمناسبة عيد ميلاده الـ ٧٠، كشفت مواقع صحفية روسية عن تلقي بوتين هديتين غير مألوفتين.

هدايا غير متوقعة لـ بوتين

قام إمام على رحمون باهداء بوتين هرما من البطيخ الأحمر والأصفر، فيما قدم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وثيقة لجرار يعتبر مصدر فخر الصناعة البيلاروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وأشار التقرير إلى أن الكرملين لم يوضح ردة فعل بوتين على الهدايا التي تلقاها.