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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطيخ وجرار.. أغرب هدايا حصل عليها بوتين في عيد ميلاده الـ70.. فيديو

الرئيس فلاديمير بوتين
الرئيس فلاديمير بوتين

عرضت قناة "العربية" تقريراً بعنوان "هديتان رئاسيتان غير مألوفتين لـ بوتين في عيد ميلاده الـ ٧٠".

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موجودة عند كل فلاح .. هدية غريبة للرئيس الروسي بوتين في عيد ميلاده الـ 70

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وقال التقرير أنه بعد إعلان الكرملين استقبال الرئيس فلاديمير بوتين التهاني من عدة رؤساء دول لمناسبة عيد ميلاده الـ ٧٠، كشفت مواقع صحفية روسية عن تلقي بوتين هديتين غير مألوفتين.

هدايا غير متوقعة لـ بوتين 

قام إمام على رحمون باهداء بوتين هرما من البطيخ الأحمر والأصفر، فيما قدم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وثيقة لجرار يعتبر مصدر فخر الصناعة البيلاروسية منذ حقبة الاتحاد السوفيتي.

وأشار التقرير إلى أن الكرملين لم يوضح ردة فعل بوتين على الهدايا التي تلقاها.

فلاديمير بوتين الاتحاد السوفيتي عيد ميلاد قناة العربية ألكسندر لوكاشينكو البطيخ الأحمر الرئيس البيلاروسي الرئيس فلاديمير بوتين إمام علي رحمون

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