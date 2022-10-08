مرموش يقود فولفوسبورج أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

يتواجه أوجسبورج وفولفوسبورج الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، في المباراة التي تقام في ملعب إمبولس آرينا ضن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فريقه فولفسبورج.

وجاء تشكيل فولفوسبورج كالتالي:

كوين كاستيلس - ريدل باكو - ماكسينس لكرواكس - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو - باتريك ويمر - فيليكس نميشا - ساسا كيشاريفيتش - يانيك جيرهاردت - جاكوب كامينسكي - عمر مرموش.

وكان عمر مرموش قد أنهى صيامه التهديفي مع فولفسبورج، في مباراة شتوتجارت التي أقيمت السبت الماضي، في الجولة الثامنة للدوري الألماني.

وسجل مرموش هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 23 بعد تسديدة سكنت شباك شتوتجارت.