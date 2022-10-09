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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يعالج أمراض كثيرة وينمو في صحراء الواحات.. معلومات لا تعرفها عن الحنظل

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالبيئه الصحراويه الجافه والتي تساعد علي نمو الشجيرات والنباتات الطبيه الصحراويه حيث ينمو في تلك البيئه العديد من الاعشاب والشجيرات ومنها نبات الحنظل والذي يعد  من النباتات العشبيّة المعمّرة الزاحفة على الأرض، وينتشر في المناطق الصحراوية الرملية،  حيث ينمو علي الغرود والكثبان الرمليه .

ويتميز  الحنظل بأنه شديد المرارة، وهو كبير الحجم ولونه أخضر مخطّط باللون الأبيض المائل إلى الأصفر ويشبه ثمرة الكانتلوب ، وله فوائد عديدة على جسم الإنسان ومنها شفائه للأمراض المزمنة .

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يقول محمد سليمان العطار متخصص في طب الإعشاب، إن الحنظل  يستخدم بشكل أساسي في التخلص من نوبات الإمساك حيث ينشط ويسهل حركة المعدة والأمعاء بما يحتوي عليه في تركيبته من مواد "صابونية"، حيث يحسّن من عمليّة الهضم بشكل فعّال، ويقلل من الغازات المتراكمة داخل جسم الإنسان الناتجة عن تناول بعض الأطعمة الضارّة.

وأوضح أن الحنظل  يحفز نمو الشعر ويزيد من عدد بصيلات الشعر ويستخدم كحل رائع لحالات الصلع الوراثي لدى الرجال، إلا أنه هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة لتأكيد هذا التاثير ومضاد طبيعي للإلتهابات ومسكن للألم ومضاد للبكتيريا ويستخدم لحل أغلب المشاكل الجلدية، وكذلك مشاكل النساء والإلتهابات الرئوية، حيث وجد أنه فعّال ضد سلالات من البكتيريا .

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وأكد انه يعمل علي تنشيط عمل الكلى ويساعد في الحفاظ على صحة المسالك البولية وأيضا ينشط عمل الكبد ويعالج العديد من الأمراض، كالبواسير الذي يصيبُ الكثير من الناس، وذلك من خلال أخد ثمرة من الحنظل، وتقطيعها إلى أربع قطع متساوية، ودهن البواسير فيها، كما يعالج مرض القولون.

ولفت الي انه يعالج مرضي السكري حيث إنه يحفز إفراز "الأنسولين" من البنكرياس ويقلل من نسبة "الجلوكوز و يحدّ من الصداع النصفيّ المزمن، وينقي الدماغ، حيث إنّ الصداع النصفيّ يؤدي إلى التعب الشديد، وإلى عدم النوم والإرهاق، والقلق، والتوتّرفضلا عن التخلص من التهابات المفاصل المزمنة، وآلام الظهر و يعالج مرض عرق النسا الذين يصيب الكثير من الناس. 

ولفت الي أنه من الرغم من مرارته  يحسّنُ أداء عمل الكبد والمرارة، ويخلص من آثار لدغات الأفاعي والعقارب، ويطهّرها ويشفي آلامها والتهاباتها، ويزيل السموم المتراكمة داخل جسم الإنسان كما  يحدّ من ارتفاع حرارة الجسم، ويقي من الغثيان الذي يحصل عند الحوامل ةيخفّف من وجع الأسنان، والتهاب الفم واللثة ويساهم في وقف نزيف الدم.

 

نبات الحنضل (6)
نبات الحنضل (6)
نبات الحنضل (1)
نبات الحنضل (1)
نبات الحنضل (2)
نبات الحنضل (2)
نبات الحنضل (3)
نبات الحنضل (3)
نبات الحنضل (4)
نبات الحنضل (4)
نبات الحنضل (5)
نبات الحنضل (5)
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