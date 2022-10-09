نائبة: الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية خلال شهر

قالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان تعكف خلال الفترة الحالية على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ، مشيرة إلى أنه سيتم الإنتهاء منه خلال شهر.

وأكدت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ، ثم يعود مرة اخرى لمجلس النواب لإقراره ، موضحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية يضع سلامة المريض فى الإعتبار.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.