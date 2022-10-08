أحمد موسى : روسيا اعتبرت تفجير جسر القرم إعلان حرب .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن استهداف جسر كيرتش الذي يربط بين روسيا وجزيرة القرم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" جسر القرم افتتحه الرئيس الروسي بوتين في مايو 2018".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" جسر كيرتش طوله 19 كيلو مترا ويعتبر من أطول الجسور في أوروبا".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" روسيا تتحدث عن أن استهداف جسر كيرتش عمل إرهابي وبمثابة إعلان حرب على روسيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" روسيا أكدت أنها لا تواجه أوكرانيا لكنها تقوم بمواجهة حلف الناتو وأوروبا وأمريكا، وان الحلف يمنح أوكرانيا كل وسائل الهجوم ".