تشاؤم أوروبي بسبب زيادة أسعار المحروقات نتيجة نقص إمدادات الغاز

أكد خالد شقير مراسل "إكسترا نيوز" من مارسيليا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب على أوروبا، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص إمدادات الغاز .

وتابع شقير خلال مداخلة هاتفية مع “أكسترا نيوز”، أن فرنسا يسودها تشاؤم كبير بسبب زيادة الأسعار نتيجة لزيادة أسعار المحروقات.

44 دولة أوروبية

ولفت شقير إلى أن 44 دولة أوروبية اجتمعت فى عاصمة التشيك لبحث تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها.

وقال مراسل أكسترا نيوز أن الدول الاوروبية تسعى للتنسيق مع دول آسيوية لعقد صفقات تتعلق بإمدادات الغاز.