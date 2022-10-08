عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشاؤم أوروبي بسبب زيادة أسعار المحروقات نتيجة نقص إمدادات الغاز

صدى البلد

أكد خالد شقير مراسل "إكسترا نيوز" من مارسيليا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح بأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب على أوروبا، نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص إمدادات الغاز . 

وتابع شقير خلال مداخلة هاتفية مع “أكسترا نيوز”،  أن فرنسا يسودها تشاؤم كبير بسبب زيادة الأسعار نتيجة لزيادة أسعار المحروقات.

44 دولة أوروبية

ولفت شقير إلى أن 44 دولة أوروبية اجتمعت فى عاصمة التشيك لبحث تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها. 

وقال مراسل أكسترا نيوز أن الدول الاوروبية تسعى للتنسيق  مع دول آسيوية لعقد صفقات تتعلق بإمدادات الغاز. 

إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية أوكرانيا زيادة أسعار اسعار المحروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وخيتافي 1-0 لحظة بلحظة في الدوري الإسباني

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ترشيحاتنا

حملات التشكيك هتزيد .. أحمد موسى : الخونة بيهدوا في البلد ليل نهار

خطة ذكية.. تعليق قوي من مدرب الاتحاد المنستيري بشأن مواجهة الأهلي

طرد راموس .. شوط أول سلبي بين باريس وريمس في الدوري الفرنسي

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

طلب عاجل من جمهور شيرين في حفل جامعة مصر والنجمة ترد | شاهد

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

بالأحمر الجرئ .. ياسمين الخطيب تثير الجدل فى أحدث ظهور

الناس فكراه صحي| خطأ شائع يسبب السرطان

فيديو

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

تطورات خطيرة.. سقوط جسر القرن الروسي يشعل الأزمة مع أوكرانيا| فيديو

العروسة بها 1200 سعر حراري.. تحذير من الإفراط في تناول حلاوة المولد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ