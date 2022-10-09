قفزة كبيرة.. ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى ارتباك حركة النقل والشحن.

ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 9-10-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

أسعار الدواجن بمنافذ وزارة الزراعة

وقال المهندس حسام الدين حسن ، المشرف العام على منافذ وزارة الزراعة، إن أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة تنخفض عن نظيرتها بالأسواق الخارجية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وذلك بناءً على تعليمات من السيد القصير، وزير الزراعة.

ويصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 35 جنيها ، وطبق الكبد والقوانص بـ 20 جنيها ، أما البانيه يصل سعره إلي 80 جنيها .



ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ،أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا .



أسعار البط بمنافذ الزراعة



وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات نحو 26 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك لنحو 32 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة بنحو 4 جنيهات للكيلو الواحد، لتواصل سلسلة الارتفاعات التي شهدتها منذ يومين بعد موجهة من التراجعات نهاية الأسبوع الماضي.

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 33 و 34 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 53 و 55 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 23 و 25 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 42 و 44 جنيها للكيلو.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض الأبيض سجلت اليوم الأربعاء 70 جنيها في المزرعة ، وبين 75 و 76 جنيها للطبق للمستهلك ، وتراوح سعر البيض الأحمر اليوم 75-76 جنيها للطبق في المزرعة و80 جنيه إلى 85 للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار البط اليوم الأحد في السوق المحلية