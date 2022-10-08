باستثمارات 400 مليون جنيه.. إنشاء منطقة لوجستية عالمية فى أسوان

أعلن محافظ اسوان اللواء أشرف عطية عن إنشاء منطقة لوجستية عالمية بالمحافظة كميناء جاف على مساحة 550 فدان قابلة للتوسعات المستقبلية بمنطقة كركر، لافتا الى ان المنطقة تهدف لإقامة مشروعات تنموية فى قطاعات النقل الدولي والتجارة للاتجاه للأسواق الأفريقية.

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش مهرجان التمور السادس بأسوان أن المشروع يتضمن محطة دولية لشحنات سيارات النقل، باستثمارات تتراوح بين 300-400 مليون جنيه ، موضحا انه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع وجارى الإعلان عن بدء التنفيذ قريبا.

ولفت المحافظ الى انه من المقرر ان يتم طرح مشروعات المنطقة اللوجستية على القطاع الخاص من خلال المطور الصناعي، منوها الى انه يتضمن إنشاء فندق ومحطتين وقود.



وعلى صعيد متصل كشف المحافظ عن أنه جار دراسة إنشاء مصنع للتمور بأسوان لإنتاج التمر ومشتقاته من السكر البودرة والكحول ودبس التمر ومربى التمر وغيرها مع الجانب الإماراتي ممثلة فى جائزة خليفة الدولية للتمور.

وأوضح انه من المقرر ان يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع سواء حجم الاستثمارات او خطوط الانتاج وغيرها قريبا.