عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يوبّخ بايدن بعد تصريحاته عن تهديدات بوتين النووية

ماكرون يوبخ بايدن
ماكرون يوبخ بايدن بعد تصريحاته عن تهديدات بوتين النووية

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحاته عن احتمال وقوع "حرب "نهاية العالم" بسبب تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن ماكرون صرح للصحفيين بأنه "يجب التحدث بحكمة عند التعليق على مثل هذه الأمور".

ونقلت عن ماكرون قوله "لقد رفضت دائما الانخراط في الخيال السياسي.. خاصة عند الحديث عن الأسلحة النووية.. يجب أن نكون حذرين للغاية".

واعتبرت تقارير صحفية أن ماكرون أحدث شرخا بمعسكر الغرب، بعد انتقاده تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت إن تصريح ماكرون بأنه من الضروري التحدث بحذر بشأن التهديد النووي"، كان توبيخا صريحا لبايدن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "م يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".

ماكرون لأمريكا: لن نشتري الغاز بـ 4 أضعاف سعره

طلب أوكراني يربك حسابات بايدن.. ما الأمر؟

وتابع بايدن "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.. لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي"، محذرا من احتمال حدوث معركة هرمجدون "نهاية العالم".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي خلال خطاب الشهر الماضي، وسط سلسلة من الهزائم المحرجة لقواته في أوكرانيا.

ورغم ذلك، تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن، مضيفة أن واشنطن تواصل التعامل مع تهديدات بوتين النووية على محمل الجد وستواصل مراقبة الوضع.

بايدن ماكرون بوتين الرئيس الفرنسي نووي السلاح النووي الاسلحة النووية حرب نهاية العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسببت في وفاة 66 طفلاً بجامبيا.. أدوية موجودة في كل بيت إحذروا منها

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

لازم ألبس على الموضة.. بنطلون شاهيناز يضعها في تريند جوجل

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

كهربا يوجه رسالة لـ صلاح محسن بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. شاهد

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ألحقوا اشتروا بسرعة.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف السبب

موضوعات متعلقة

بايدن يوجه رسالة للفائزين بجائزة نوبل للسلام

ماكرون لأمريكا: لن نشتري الغاز بـ 4 أضعاف سعره

بايدن: تهديد بوتين النووي أكبر خطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة|تعليق قوي لمدرب الاتحاد المنستيري عن مواجهة الأهلي.. إلغاء إيقاف حسن قداح نجم يد الزمالك قبل نهائي أفريقيا

موجودة بمصر؟| أدوية كحة قتلت 66 طفلا في جامبيا .. استشاري يكشف

تبدأ من 280 ألف جنيه .. أشهر 5 سيارات مستعملة في مصر |تفاصيل

مجلس الحوار الوطني يستكمل خطط أعماله .. الاثنين

فرصتك ياعريس الحق بسرعة.. هبوط أسعار الذهب وعيار 21 الأن مفاجأة

كارثة هزت روسيا .. صور الأقمار الصناعية تكشف آثار تفجير جسر القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. شاب يوقف طريقًا كاملًا من أجل سيدة مسنة |شاهد

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة لذيذة ومغذية

شاهد لحظة سحل سيدة منتقبة على الطريق في السعودية |فيديو

تخلت عن الحجاب.. شاهد| أول صور من حفل زفاف الإعلامية آية عبدالرحمن

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ