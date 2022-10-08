ماكرون يوبّخ بايدن بعد تصريحاته عن تهديدات بوتين النووية

وبخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحاته عن احتمال وقوع "حرب "نهاية العالم" بسبب تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إن ماكرون صرح للصحفيين بأنه "يجب التحدث بحكمة عند التعليق على مثل هذه الأمور".

ونقلت عن ماكرون قوله "لقد رفضت دائما الانخراط في الخيال السياسي.. خاصة عند الحديث عن الأسلحة النووية.. يجب أن نكون حذرين للغاية".

واعتبرت تقارير صحفية أن ماكرون أحدث شرخا بمعسكر الغرب، بعد انتقاده تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت إن تصريح ماكرون بأنه من الضروري التحدث بحذر بشأن التهديد النووي"، كان توبيخا صريحا لبايدن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الخميس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "م يكن يمزح عندما أطلق تهديدات باستخدام أسلحة نووية".

وتابع بايدن "للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات.. لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي"، محذرا من احتمال حدوث معركة هرمجدون "نهاية العالم".

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي خلال خطاب الشهر الماضي، وسط سلسلة من الهزائم المحرجة لقواته في أوكرانيا.

ورغم ذلك، تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن فلاديمير بوتين لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن، مضيفة أن واشنطن تواصل التعامل مع تهديدات بوتين النووية على محمل الجد وستواصل مراقبة الوضع.