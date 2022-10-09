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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته، اليوم الأحد، في البنوك بمصر، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين "19.61 - 19.66" جنيه للشراء، و"19.67 - 19.69" جنيه للبيع.


وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في بنكي "العربي الإفريقي" و"التجاري الدولي".

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تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل 19.61 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع.

العملات مقابل الجنيه 

وعلى صعيد العملات الرئيسية.. تراجعت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ملحوظا ما بين "35 - 45" قرشا للشراء والبيع.. حيث سجلت في بنكي "الأهلي ومصر" 19.07 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 19.09 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الإفريقي سجلت 19.07 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف "اليورو" مقابل الجنيه المصري 19.31 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.


كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعا حادا ما بين "55 - 70" قرشا شراءً وبيعًا، حيث سجل في بنكي "الأهلي ومصر" 21.68 جنيه للشراء و22.07 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 21.70 جنيه للشراء و22.10 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي 21.68 جنيه للشراء و22.10 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 22.08 جنيه للشراء و22.17 جنيه للبيع.


وعربيا.. سجل الريال السعودي 5.20 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 5.33 جنيه للشراء و5.35 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي. 

الدولار أسعار صرف الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار اليورو

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