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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«لحظة حلوة».. هاكرز إيراني يتحدى الحكومة باختراق تليفزيوني في بث مباشر

مظاهرات داعمة للمحتجين
مظاهرات داعمة للمحتجين الإيرانيين

اخترق محتجون التلفزيون الإيراني الذي تديره الدولة خلال بث مباشر ، مما أدى إلى تعطيل البث، وفق ما ذكر  موقع إس بي إس.

عرض المخترقون رسالة مناهضة للحكومة وسط الاضطرابات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.
خلال نشرة الأخبار المسائية يوم أمس السبت ، تم قطع برنامج تلفزيوني لتظهر شاشة سوداء، ويظهر  من خلفها قناع.

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ثم ظهرت بندقية وجهت إلى وجه المرشد علي خامنئي، وحوله ألسنة لهب محيطة به.
وتوجد أسفله صور لأربع نساء إيرانيات اتهمت الشرطة الإيرانية بقتلهن ، بمن فيهن محساء أميني ونيكا شكارامي. 
وظهر صوت الموسيقى في الخلفية ، فمقطع صوتي لمتظاهرين يرددون الشعار الكردي غير الرسمي المناهض للحكومة خلال الاضطرابات: "جين ، جيان ، آزادي" - بمعنى "المرأة ، الحياة ، الحرية". 
ورافق الاختراق رسالة مكتوبة بالفارسية: "دماء شبابنا تسيل بين يديك". 
كما قدم الاختراق دعوة إلى المشاهدين من أجل "النهوض والانضمام إلى المتظاهرين في الشوارع"، فيما يعد أقوى رسالة للمحتجين باختراق التلفزيون الحكومي.

أعلنت جماعة "عدالات علي" الناشطة (عدالة علي) مسؤوليتها ، ووصفت الاختراق بأنه "لحظة حلوة" وشجعت مستخدمي تويتر على إرسال أفضل ما لديهم عن الاختراق.
 

محتجون بث مباشر رسالة مناهضة تظهر شاشة سوداء قناع خامنئي

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