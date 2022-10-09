ديلي ميل: نشر غواصين روس حول جسر شبه جزيرة القرم المنفجر يكشف غموض الحادث

يقوم الغواصون الروس الآن ، بفحص الأضرار التي خلفها انفجار قوي على جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم ، وهو رمز مرموق لضم موسكو لشبه الجزيرة ، وطريق إمداد رئيسي للقوات التي تقاتل في جنوب أوكرانيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية ، أن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، قال إن الغواصين سيبدأون العمل في الصباح ، ومن المتوقع أن يكتمل مسح أكثر تفصيلا فوق خط الماء بنهاية اليوم.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، سيقوم الفريق بفحص أسس الجسر للتأكد من سلامتها الهيكلية وسيبحث عن مزيد من الأدلة فيما يتعلق بالانفجار الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص.

تهديد بالرد

وأكد حاكم شبه جزيرة القرم الروسي سيرجي أكسيونوف للصحفيين قبل أن يهدد بالرد على الانفجار، أن "الوضع يمكن التحكم فيه - إنه أمر مزعج ولكنه ليس قاتلاً".

ويعد الجسر هو شريان رئيسي للقوات الروسية التي تسيطر على معظم منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا وللميناء البحري الروسي سيفاستوبول.

لكن تمت إعادة حركة السكك الحديدية إلى الجسر في وقت متأخر من الليلة الماضية ، مما يعني أنه من غير المرجح أن يؤدي الدمار إلى إعاقة طرق الإمداد الروسية بشكل كبير.

وأثار انفجار يوم السبت على الجسر ، فوق مضيق كيرتش رسائل سعيدة من المسؤولين الأوكرانيين، على الرغم من عدم إعلان المسؤولية.

وأعلنت روسيا بشدة أن شاحنة مفخخة تسببت في الانفجار وتجنبت توجيه اللوم.

لكن موجة غامضة ظهرت تحت الجسر قبل لحظات من تفجيره أثارت التكهنات بأن القوت الخاصة الأوكرانية استخدمت زورقًا أو طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات لشن هجوم لإلحاق الضرر بخطوط إمداد بوتين.