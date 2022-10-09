قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط.. ضربة قاصمة لإدارة بايدن

أثار أوبك بلس غضب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، حيث إن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا له تداعيات متباينة على أمريكا ، وكان قرارا مفاجئا، وفق ما ذكرت صحيفة إيران الدولية.

كتب محللون، أن القرار "وضع إدارة بايدن بين المطرقة والسندان، حيث ارتفعت أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفية، أو انتخابات منتصف المدة [انتخابات الكونجرس الأمريكية في 8 نوفمبر]، وتركت عدد قليل جدًا من الخيارات القابلة للتطبيق لمواجهتها ".

واتهمت السكرتيرة الصحفية لبايدن ، كارين جان بيير ، أوبك + بـ "التحالف مع روسيا".

وقال بايدن نفسه الأربعاء الماضي إن الحكومة ستفرج عن 10 ملايين برميل إضافي في نوفمبر من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية ، على الرغم من أن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) هو بالفعل عند أدنى مستوى له ، 416 مليون برميل ، منذ 1984.

زادت صحيفة وول ستريت جورنال من الانتقادات في افتتاحيتها، حيث استشهدت بجهود الضغط التي بذلها كبار مسؤولي بايدن لثني اوبك عن خفض الإنتاج.

أشارت الصحيفة إلى أن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات الكونجرس في 8 نوفمبر "دفع بالبيت الأبيض إلى تجاوز الحد من الهدوء". وخلصت الصحيفة إلى أن اوبك "لا يبدو أنها تعتقد بأن المخاطرة بالعلاقات مع الولايات المتحدة أمر مهم ".

كان الديمقراطيون أكثر تفاؤلاً ببايدن ، خاصة مع انخفاض أسعار النفط في الصيف ، بشأن توقعاتهم لانتخابات نوفمبر ، لكن حتى قبل قرار أوبك + ، أرسل إشارات مشجعة للجمهوريين ، بما في ذلك داعمي دونالد ترامب، و مزاعم الرئيس السابق التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

من المرجح أن يؤدي التحول عن الديمقراطيين إلى زيادة الأصوات المنتقدة في الكونجرس لجهود بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، وخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

في الوقت نفسه ، فإن إحياء الصفقة ، ورفع عقوبات "الضغط الأقصى" الأمريكية التي تستهدف صادرات النفط الخام لطهران ، من شأنه أن يؤثر سلباً على أسعار النفط مع وصول 1.5 مليون برميل يومياً إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

100 دولار للبرميل؟



في غضون ذلك ، يعزز النفط الأكثر تكلفة الإيرادات الإيرانية ، وإن كان ذلك على أساس الأسعار المنخفضة التي تحصل عليها طهران من مبيعات تتراوح بين 750 ألف و 900 ألف برميل في اليوم ، خاصة إلى الصين التي يتم تصديرها في مواجهة العقوبات الأمريكية المشددة .

وفي طهران ، قللت صحيفة أرمان يوم السبت الماضي من توقعات ارتفاع الأسعار ، على الرغم من أن عنوانها الرئيسي أشار إلى أن أوبك + تستهدف سعر نفط قدره 100 دولار للبرميل.