عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بأقسام مستشفى المبرة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم الأحد، سير العمل بأقسام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق لمتابعة الوضع الصحي للمرضى والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى بأقسام العناية المركزة والمبتسرين والغسل الكلوي .

تأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ  – خلال الجولة – الدكتور أيمن منصور مدير عام التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط وبعض قيادات التأمين الصحي بالمحافظة.

حيث بدأ محافظ أسيوط ومرافقوه ، جولتهم بتفقد سير العمل بقسم الحضانات والمبتسرين بالمستشفى وتابع سير العمل مشيدًا بالخدمات التي يقدمها القسم للأطفال حديثي الولادة ، كما تفقد سير العمل بقسم العناية المركزة بالمستشفى واطمأن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأنهى المحافظ ومرافقوه ، جولته بالمستشفى بتفد سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتي تتكون من 17 جهاز غسيل كلوي، ويتردد عليها 85 مريض شهريًا لإجراء جلسات الغسيل الكلوى وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم ، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالوحدة .

واستمع المحافظ، إلى شرح حول امكانيات الوحدة ومدى توافر أجهزة الغسيل الكلوي وأعمال الصيانة الدورية للأجهزة ووحدة المياه بالقسم موجهًا الشكر لجميع العاملين بالوحدة على اهتمامهم بالمرضى ورضا المرضى عن الخدمات المقدمة لهم وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة وفقًا لخطة العمل فضلًا عن التأكيد على الاستمرار في حسن معاملة المرضى وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم خلال رحلة مرضهم وترددهم على الوحدة.

ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى

محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد البقلي


وأكد محافظ أسيوط – خلال الجولة – على متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية وبصورة مفاجئة للتأكد من توافر جميع الخدمات الصحية للمرضى فضلًا عن توفر الأكسجين وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية والأدوية وكافة المستلزمات الطبية ، مؤكداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه.

ولفت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي وخاصة المنظومة التابعة لهيئة التأمين الصحي والتي تتحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتمكنهم من تلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية ، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى أفضل للخدمة الصحية .

وفي نهاية الجولة التقى المحافظ بمدير التأمين الصحى لمنطقة وسط الصعيد ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة وبعض قيادات التأمين الصحى ومدير مستشفى المبرة وطالبهم بضرورة توفير كافة الأدوية حسب احتياجات مستشفيات التأمين الصحي وتحقيق الانضباط الإدارى بها وإعداد تقرير شهري عن الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية وضرورة التنسيق بين كافة الجهات الطبية ومديرية الصحة لتقديم خدمات ملائمة للمرضى في جميع التخصصصات وتكثيف الرقابة والمرور للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه وسبل الدعم الممكنة للقطاع الطبي وتذليل العقبات لتقديم خدمة صحية جيدة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن.

IMG-20221009-WA0064
IMG-20221009-WA0064
IMG-20221009-WA0061
IMG-20221009-WA0061
IMG-20221009-WA0062
IMG-20221009-WA0062
IMG-20221009-WA0060
IMG-20221009-WA0060
IMG-20221009-WA0059
IMG-20221009-WA0059
IMG-20221009-WA0058
IMG-20221009-WA0058
IMG-20221009-WA0057
IMG-20221009-WA0057
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط مستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط مستشفى المبرة صحة أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

بذقن بيضاء وتيشيرت.. شاهد| أول ظهور لسائق سيارة السويس أمام المحكمة

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 لحظة بلحظة بدوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

غرامات ومحاضر.. محافظ أسيوط: حملات توعوية لمنع ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

محافظ أسيوط: إزالات فورية لحالات تعد على أراض زراعية بمراكز صدفا والفتح

ترشيحاتنا

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

قطع إيد اللي يضرب ست.. تعليق أصغر نائبة بالبرلمان على عروس الإسماعيلية

مناورة وابتزاز .. كيف سيتعامل لبنان مع إسرائيل بعد تشغيل حقل كاريش؟

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 2022-2023

مقترح برلماني لمنع توريث شقق الإيجار القديم بعد وفاة الأب.. تفاصيل

جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. درة بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها| شاهد

مفاجأة.. عروس الإسماعيلية متهمة بسرقة ذهب ومنزل الزوجية| تفاصيل

بـ فستان أنيق.. رانيا منصور بإطلالة جذابة على البحر|شاهد

بعد القبض عليه| جمهور السوشيال ميديا يهاجم ياسمين عز لدفاعها عن زوج عروس الإسماعيلية

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ