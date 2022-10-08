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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف في مسجد البقلي

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد إحتفال ذكرى المولد النبوى الشريف

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم السبت، الاحتفال الذى أقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ،عقب صلاة المغرب بمسجد البقلى بحى غرب ، بحضور اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور على عبد الحافظ رئيس الادارة المركزية للمنطقة الازهرية بأسيوط ، الشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة بمنطقة الوعظ والارشاد بأسيوط وأمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف ومحمد بشير رئيس حى غرب ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

وبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب ، بتلاوة ايات من القرآن الكريم للشيخ يونس تركى مدير إدارة اوقاف صدفا.

وعقب ذلك، ألقى الشيخ الدكتور عاصم قبيصي، كلمة، أشار فيها الى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبى العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم.

ووجه رسالة إلى الشباب المصري بأن يتجهوا إلى التعليم والبناء وتبنى الافكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الامم، داعيًا الجميع إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والمولى- عز وجل- أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كل أهل الأرض  .

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وفى نهاية الاحتفال كانت الابتهالات الدينية للمنشد الشيخ يسرى عبد الرحمن وسط تفاعل من جميع الحضور.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاحتفال - التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بصفة عامة ومواطني أسيوط بصفة خاصة؛ بمناسبة الاحتفال بذكر المولد النبوى الشريف، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

وأكد قوة وإرادة وعزيمة الشعب المصرى والتفافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية والبناء لتحتل مصر مكانتها بين الأمم.

ثم صافح المحافظ، جميع الحاضرين للحتفالية، للتهنئة بالمولد النبوى الشريف، والتقاط الصور التذكارية ثم التقى المحافظ بعض قيادات وائمة الاوقاف والازهر الشريف وحثهم فيها على التركيز على وسطية الاسلام فى الدعوة، وحث المواطنين على الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، والتحلى بمكارم الاخلاق والبعد عن التشدد والافكار الهدامة، ودعم مشروعات التنمية التى تتم على ارض مصر وعلى ارض المحافظة بصفة خاصة والحفاظ على مكتسبات التنمية والنهضة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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