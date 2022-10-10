سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 10-10-2022

استقر سعر الدولار فى مصر مستهل تعاملات الاسبوع الجارى بعد ارتفاعات استمرت منذ بداية سبتمبر حتى 7 أكتوبر الماضي سجلت 39 قرشا.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصر فى البنك المركزي 19.60جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع مقارنة 19.61 للبيع الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع .

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.66جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع مقارنة 19.59 جنيه الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.64جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي ،المصرف المتحد،قطر الوطني) 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك كريدى اجريكول، نحو 19.62جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.67جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني، البركة) نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

أبوظبي الإسلامي يقدم أفضل سعر لشراء الدولار

وتقدم بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.66جنيه للشراء.