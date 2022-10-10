طعن ورصاصتين في الرأس.. طفل ينجو بإعجوبة من مذبحة في الحضانة

نجا طفل بأعجوبة من الموت، حتى بعد أن أصيب برصاصتين في رأسه وطعن أثناء مذبحة في حضانة في تايلاند، بينما أزهقت أرواح زملاؤه بـ الحضانة بفعل الهجوم المروع الذي شنه زوج انتقامًا من زوجته وأبناؤه.

كان الطفل "سمعي" البالغ من العمر ثلاث سنوات في حضانة في بلدة أوثاي ساوان الريفية ، عندما اندلعت ضابطة الشرطة السابقة "بانيا كامراب" في إطلاق نار ، مما أسفر عن مقتل 36 شخصًا.

فتح كامراب النار في الحضانة ، مما أسفر عن مقتل 24 طفلاً نائماً كانوا يأخذون قيلولة بعد الظهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد نجا الطفل سمعي بصعوبة من الهجوم بعد طعنه مرتين وإطلاق النار عليهما، وأزال جراحو الأعصاب الرصاص من رأسه، وقالت والدته جوي إن الطفل تعرض للطعن قبل إطلاق النار عليه.

كادت أن يغمي عليها عندما سمعت نبأ إطلاق النار خوفا من وفاة ابنها، لكن بعد لحظات ، رأى زوجها ابنهما الصغير يُنقل إلى سيارة إسعاف، وقالت الأم لشبكة سكاي نيوز: "كنت أمسك ساقيه وقدميه في سيارة الإسعاف وأحاول أن أقول له أن يكون قوياً".

جوي التي لم يتم الكشف عن لقبها ، أصيبت بالضيق بسبب المحادثة الأخيرة التي أجرتها مع ابنها قبل إصابته أثناء إطلاق النار، فقد كان الطفل قد توسل إليها ألا تذهب إلى المدرسة في ذلك اليوم لكن والدته أجبرته على الذهاب.

يعيش المجتمع الريفي الصغير حدادًا الآن على الأطفال الذين توفوا، ويُعتقد أن طفلة أخرى والبالغة من العمر ثلاث سنوات هو الشخص الوحيد الذي لم يصب بأذى من واحدة من أكثر عمليات القتل الجماعي دموية في تايلاند.

كانت الفتاة الصغيرة تأخذ قيلولة ، مخبأة تحت البطانيات ، عندما دخل مطلق النار وأطلق النار على زملائها ، بما في ذلك صديقتها التي كانت نائمة بجانبها، واعتقدت والدتها ، بانومباي سيثونج ، أن ابنتها نجت لأن القاتل بدم بارد اعتقد بالفعل أنها ماتت.



كانت المعلمة التي تدير دار الحضانة في المطبخ عندما سمعت إطلاق الرصاص الأول في الخارج، وارتكب القاتل الذي يدعى "كامراب" وطرد من الشرطة بتهمة مخدرات، جريمته انتقامًا من زوجته وأطفاله، ليكن الثمن مذبحةكبيرة توفي فيه أطفاله وزملاؤهم.