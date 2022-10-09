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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرون الغزلان.. سر الشباب الدائم لـ الرئيس بوتين

صدى البلد

رغم عمره الذي تجاوز 7 عقود إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  يبدو دائمًا بمظهر شبابي، ولكن وراء تلك الإطلالة الشبابية الدائمة التي يتمتع بها هي دماء أحد الحيوانات.

فقد يستحم فلاديمير بوتين بـ الدم من قرون الأيل السيبيري الأحمر ليوقف شيخوخة وجهه وجسده، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وقالت مزارع الغزلان لودميلا كوروتخيه: "إنه ليس مخدرًا، إنه أكثر من مجرد مكمل، لكنه يجعل نظام المناعة لدينا قويًا ، ويشفي الجسم ويمنحنا قوة كبيرة، الرغبة الجنسية لدى الرجال على وجه الخصوص".

احتفل بوتين بعيد ميلاده السبعين يوم 7 أكتوبر الماضي،  لكن أحد الخبراء يعتقد أن هذا قد يكون عيد ميلاده الأخير، ولطالما ترددت شائعات عن أن الرئيس الروسي في حالة صحية سيئة، وتتصدر الصحف بانتظام همسات بأنه يعاني من مرض السرطان أو مرض باركنسون.

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وذكرت صحيفة حزب العمال في البلاد ، رودونج سينمون، أن الرسالة المرسلة إلى بوتين قالت: "روسيا تدافع بشكل موثوق عن كرامة الدولة ومصالحها الأساسية من التحديات والتهديدات من قبل الولايات المتحدة وقواتها التابعة".

الحيوانات

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