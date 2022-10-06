الملك تشارلز يجلس على العرش في هذا اليوم.. تفاصيل

على الرغم من أن الأمير تشارلز حل محل الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها، ولكن لن يتم تتويج الملك تشارلز الثالث رسميًا ملكًا لـ المملكة المتحدة في وستمنستر أبي قبل العام المقبل وتحديدًا في 3 يونيو 2023.

ويوضح مسؤولون حكوميون إن الخطط تشير إلى إقامة حفل التتويج يوم 2 يونيو 2023 والموافق يوم السبت أي مع بداية فصل الصيف، بحسب مصادر بلومبرج.

تم تتويج والدة تشارلز ، الملكة إليزابيث الثانية ، قبل 70 عامًا تقريبًا ، لكن من المتوقع أن يكون حفل العام المقبل أصغر بكثير عن حفل الملكة الراحلة.



في غضون ذلك سيكون سن الملك تشارلز 74 عامًا، بحلول يونيو 2023 ، وبذلك سيصبح جلالة الملك أكبر شخص يتوج في التاريخ البريطاني.

وقد توفيت الملكة في قلعة بالمورال في أبردينشاير ، اسكتلندا في 8 سبتمبر ، مما أدى إلى حداد وطني لمدة 10 أيام في المملكة المتحدة.

وزعم خبير ملكي أن إحدى مهام تشارلز كملك على المستوى الشخصي هي إصلاح المشكلات مع الأمير هاري وميجان ماركل لتجنب الإضرار بالنظام الملكي.