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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحوامل يمتنعون.. وجبات تضر بصحة الأجنة

صدى البلد

"انتي بتأكلي لأتنين" دائمًا ما تسمع السيدات الحوامل لتلك الجملة ولكن يتأثر الأجنة بنوعية الطعام؟، توصلت دراسة إلى أن تناول رقائق البطاطس والبسكويت والكعك أثناء الحمل يمكن أن يزيد من فرص زيادة الوزن لدى الأطفال.

وجد العلماء أن أولئك الذين يولدون لأمهات أفرطوا في تناول الأطعمة خلال فترة الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بأكثر من الربع بغض النظر عن عوامل نمط الحياة الأخرى.

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يعتقد الخبراء أن النظام الغذائي السيئ للأم يمكن أن يغير الجينات المشاركة في تنظيم النمو وتوازن الطاقة ومقاومة الأنسولين في النسل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحثوا النساء في سن الإنجاب على تقليل الوجبات السريعة ومساعدتهن على تحسين مدخولهن الغذائي من أجل أطفالهن في المستقبل.

تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة بشكل عام على نسبة أعلى من السكر والملح والدهون المشبعة  وقليلة البروتين والألياف وتحتوي على أصباغ صناعية ومحليات ومواد حافظة، مقارنة بالأطعمة المصنعة الأقل.

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يشمل المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل، مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة.

الوجبات الجاهزة والآيس كريم والنقانق والدجاج المقلي والكاتشب هي بعض من أفضل الأمثلة، وتختلف عن الأطعمة المصنعة ، والتي تتم معالجتها لجعلها تدوم لفترة أطول أو لتحسين مذاقها ، مثل اللحوم المقددة والجبن والخبز الطازج.
 

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