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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب الدرامز.. طفل روسي يصدم الجمهور في حفل موسيقي ضخم

العازف الصغير
العازف الصغير

بدون كلمة واحدة استطاع طفل أن يلفت الأنظار في حفل موسيقي، فقد استحوذ على إعجاب الجمهور في صالة الحفل وإعجاب جمهور السوشيال ميديا لبراعة أدائه.


 

كان الأداء المتقن والاحترافي للعزف لا يوحي أبدًا ان من يجلس خلف آلة الدرامز الضخمة هو طفل ربما لم يتخطى الـ ١٠ من عمره.


 

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يظهر في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويحمل تعليقات باللغة الروسية الطفل الصغير وقد خصصت الفرقة الموسيقية كورسيًا يناسب اقدامه القصيرة وأنامله الصغيرة.


 

جلس الصغير وسط كبار الفرقة بكل ثقة وبدا يستعد في ضبط آلته، بينما كان يقف شخص على المسرح يقدم موهبة الصغير.

https://www.facebook.com/groups/218582099792881/permalink/571030157881405/


 

وبمجرد ما إن انتهاء تقديم الصغير، انطلق بكل نشاط وقوة في العزف على الدرامز  مقطوعة موسيقية  شهيرة وتفاعل معاه الجمهوربالتصفيق الحاد تعبيرًا عن إعجابهم بـ أدائه الرائع.


 

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وفي نهاية العزف الذي استمر حوالي ٤ دقائق، تقدمت إحدى المعجبات من الجماهير وقبلت الصغير ومنحته باقة من الورود.

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