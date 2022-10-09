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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري رسالة شديدة اللهجة للمنافسين

الاهلي واتحاد منيستيري
الاهلي واتحاد منيستيري

أكد شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، أن فوز فريق كرة القدم بالقلعة الحمراء على الاتحاد المنستيري، رسالة أن البطل مازال موجودًا.

وقال شادي محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC "، إن الأهلي امتاز بالثقة أمام الاتحاد المنستيري في تونس، وقدم رسالة قوية بالانتصار على فريق تونسي خارج الأرض واستحواذه على الكرة، وأن البطل موجود، مؤكدا أن الأهلي لعب بتاريخه المرعب أمام الاتحاد المنستيري.

وأضاف شادي محمد: لاحظت الانضباط التكتيكي في أداء مدافعي النادي الأهلي، وكان منظم جدًا في الخروج بالكرة من الدفاع إلى الهجوم.

وأتم شادي محمد: “تفاجئنا بإشراك محمود متولي، وهذا يدل أن كولر يريد ثنائي في الخلف قادر على بناء الكرة من الخلف”.

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