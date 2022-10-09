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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: سافيو هيكسر الدنيا وهذه أزمة محمد عبد المنعم مع الأهلي

الاهلي واتحاد منيستيري
الاهلي واتحاد منيستيري

أشاد شادي محمد كابتن النادي الأهلي السابق، بأداء البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال شادي محمد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": برونو سافيو هيكسر الدنيا مع الأهلي هذا الموسم، ولديه مهارات خاصة والتمريرات الخاطئة الخاصة به قليلة جدًا، ويحتاج إلى الانسجام فقط وسيتألق.

وأضاف شادي محمد: “فنيات محمد عبد المنعم عالية جدًا لكنه لديه عيب شخصي، لما بيلعب 6 أو 7 ماتشات بشكل جيد، بيبان أنه مُتعالي على الكرة وأنا أعلم أن شخصه غير متعالي لكن ذلك ما يظهر للأسف”.

وعن ترشيحه لعضوية رابطة الأندية، قال: "أحاول تطوير الجوانب الإدارية في شخصي خلال فترة التوقف الإعلامي، ولا أعرف شيء عن ترشيحي لعضوية رابطة الأندية".

وأتم: كنت أفضل أن يكون الثنائي في شركة الكرة بجوار المهندس عدلي القيعي، لاعبين كرة سابقين ليكتسبا من خبراته.

شادي محمد النادي الأهلي الأهلى الاتحاد المنستيري محمد عبد المنعم

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