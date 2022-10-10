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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تتوعد بالقضاء التام على الإرهابيين ردا على تفجير جسر القرم

دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن من خطط ونفذ الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو "دولة أوكرانيا الفاشلة"، وردّ روسيا سيتمثل في القضاء التام على الإرهابيين.

وكتب ميدفيديف على "تيليجرام": "من خطط ونفذ الجريمة هو دولة أوكرانيا الفاشلة.. هذا عمل إرهابي وتخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي، ولم يكن لدينا أدنى شك في ذلك، وجميع التقارير والتحقيقات أكدت ذلك".

وأضاف: "رد روسيا على هذه الجريمة، هو القضاء التام على الإرهابيين.. هذا ما ينتظره مواطنو روسيا وهذا الرد المتّبع في العالم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استماعه لتقرير رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، إن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية، ووصف الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وكشف باستريكين أن مواطنين من روسيا، ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم.

وأضاف، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير.

وكشف أنها انطلقت من بلغاريا، ومنها إلى جورجيا، ثم إلى أرمينيا، قبل أن تصل إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، وتتابع مسيرها نحو إقليم كراسنودار جنوب غرب روسيا المحاذي للقرم.

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