مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 14 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر ، 14 ربيع الأول 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 4:27 ص

الشروق: 5:54 ص

الظُّهْر: 11:42 ص

العَصر: 3:01 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء: 6:47 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:27 ص

الشروق: 5:54 ص

الظُّهْر: 11:42 ص

العَصر: 3:01 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء: 6:47 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:32 ص

الشروق: 6:00 ص

الظُّهْر: 11:47 ص

العَصر: 3:06 م

المَغرب: 5:35 م

العِشاء: 6:53 م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:28 ص

الشروق: 5:55 ص

الظُّهْر: 11:43 ص

العَصر: 3:02 م

المَغرب: 5:31 م

العِشاء: 6:49 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:16 ص

الشروق: 5:42 ص

الظُّهْر: 11:31 ص

العَصر: 2:50 م

المَغرب: 5:19 م

العِشاء: 6:35 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:28 ص

الشروق: 5:52 ص

الظُّهْر : 11:42 ص

العَصر: 3:03 م

المَغرب: 5:32 م

العِشاء : 6:47 م

الصلاة

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:26 ص

الشروق: 5:50 ص

الظُّهْر : 11:40 ص

العَصر: 3:01 م

المَغرب: 5:30 م

العِشاء : 6:45 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 4:45 ص

الشروق: 6:07 ص

الظُّهْر : 11:58 ص

العَصر: 3:19 م

المَغرب: 5:49 م

العِشاء : 7:03 م

الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:22 ص

الشروق: 5:44 ص

الظُّهْر : 11:36 ص

العَصر: 2:57 م

المَغرب: 5:27 م

العِشاء : 6:40 م