مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة ، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 14 ربيع الأول 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر ، 14 ربيع الأول 1444 هجرية:
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة
الفجْر: 4:27 ص
الشروق: 5:54 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:01 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:47 م
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مواقيت الصلاة في الجيزة
الفجْر: 4:27 ص
الشروق: 5:54 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:01 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء: 6:47 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
الفجْر: 4:32 ص
الشروق: 6:00 ص
الظُّهْر: 11:47 ص
العَصر: 3:06 م
المَغرب: 5:35 م
العِشاء: 6:53 م
مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ
الفجْر: 4:28 ص
الشروق: 5:55 ص
الظُّهْر: 11:43 ص
العَصر: 3:02 م
المَغرب: 5:31 م
العِشاء: 6:49 م
مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 4:16 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:31 ص
العَصر: 2:50 م
المَغرب: 5:19 م
العِشاء: 6:35 م
مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:28 ص
الشروق: 5:52 ص
الظُّهْر : 11:42 ص
العَصر: 3:03 م
المَغرب: 5:32 م
العِشاء : 6:47 م
مواقيت الصلاة في سوهاج
الفجْر : 4:26 ص
الشروق: 5:50 ص
الظُّهْر : 11:40 ص
العَصر: 3:01 م
المَغرب: 5:30 م
العِشاء : 6:45 م
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:45 ص
الشروق: 6:07 ص
الظُّهْر : 11:58 ص
العَصر: 3:19 م
المَغرب: 5:49 م
العِشاء : 7:03 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:22 ص
الشروق: 5:44 ص
الظُّهْر : 11:36 ص
العَصر: 2:57 م
المَغرب: 5:27 م
العِشاء : 6:40 م