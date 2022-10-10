مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في قصف روسي بمنطقة زابوروجيا

قال حاكم منطقة زابوروجيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، أولكسندر ستاروخ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن القصف الذي استهدف مدينة زابوروجيا خلال الليل أدى لتدمير مبنى سكني متعدد الطوابق مما أسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف ستاروخ على تطبيق المراسلة تيليجرام "نتيجة لهجوم صاروخي في وسط زابوروجيا، فقد تعرض مبنى سكني متعدد الطوابق لأضرار جسيمة مرة أخرى دمرته تماما.. هناك جرحى".

وتسبب هجوم أمس الأحد على المدينة في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 87 آخرين بينهم 10 أطفال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

