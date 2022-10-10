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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يتراجع عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الدولار مقابل الجنيه
الدولار مقابل الجنيه اليوم

شهدت أسعار الدولار اليوم الاثنين في السوق العالمية، انخفاضا طفيفا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

 

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

وانخفض مؤشر الدولار، إلى مستوى 112.612 نقطة بعد 112.635 نقطة أمس ، وانخفض اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 112.683 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.06%، وسجل أعلى مستوى عند 112.832 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الزيادة الأخيرة  ، ليصل إلى مستويات 19.69 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 45 قرشا منذ هذا اليوم.

الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.61 جنيه للشراء و 19.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار محليًا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

الدولار 

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.61 و19.66 جنيه للشراء، و19.67 و19.69 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، سجل 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 41 قرشًا.

الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم سجل  19.61 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.67 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.61 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.61 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.67 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.69 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

الدولار 

سعر الدولار اليوم بالبنوك

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.61 جنيه للشراء 19.67 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.61 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

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