محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف بشوارع مدينة منيا القمح

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارى تنفيذها بشوارع المدينة لتيسير الحركة المرورية، مشدداً على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تحول إستكمال أعمال رصف الشوارع طبقاً للجدول الزمني المحدد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية للمدينة ، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال رصف شارع الجمعية بطول 1198 متر تقريبـــاً وبتكلفة 2 مليون و90 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مركز ومدينة منيا القمح انه جار تنفيذ أعمال رصف شارع علي فهمي بطول 475 متر وبتكلفة 800 ألف جنيه ، وذلك ضمن الخطه الاستثمارية للمركز لتيسير الحركة المرورية داخل شوارع المدينة.