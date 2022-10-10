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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راقصة لبنانية تشعل المنافسة بين بشرى وسمية الخشاب .. القصة الكاملة

سمية الخشاب - بشرى
سمية الخشاب - بشرى

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب الإعلان عن تقديم مسرحيتين في الوقت ذاته عن الفنانة اللبنانية بديعة مصابني ، والتي تعد من أشهر الراقصات اللبنانيات في تاريخ الفن المصري والعربي. 

الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية جاء بعدما أعلن فريق عمل مسرحية بديعة مصابني التي من المقرر أن يخرجها الممثل طارق الإبياري وتقوم ببطولتها سمية الخشاب عن البدء في بروفات العمل تمهيدا لعرضها خلال الفترة القادمة، بينما كانت الفنانة بشرى قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن تقديم ذات الشخصية بديعة مصابني في عمل مسرحي أيضا يحمل اسم كازينو بديعة، من تأليف محمد جوهر وإخراج مازن الغرباوي. 

وعلي الرغم من تقديم شخصية بديعة مصابني في أعمال تليفزيونية من قبل ، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم الشخصية في عملين مسرحيين يعرضان في التوقيت ذاته، الأول تقوم ببطولته بشرى والثانية من بطولة سمية الخشاب. 

بشرى عن مشاركة سمية الخشاب في كازينو بديعة: الموضوع مش شاغلني

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ومن جانبها أوضحت بشرى في تسجيل صوتي لبرنامج  ET بالعربي أن المسرحية مستمرة قائلة: "والله انا الموضوع مش شاغلني لان بديعة مصابني تراث، ومن حق أي شخص يقوم بعمل تناول مختلف له سواء سينما أو تلفزيون أو مسرح".

تابعت بشرى "في الوقت الحالي أستاذ محمد فاضل في مسلسل الضاحك الباكي بيتعرض لشخصية بديعة مصابني وبتقدم الشخصية رزان مغربي، وأعتقد أن أي شخص من حقه أن يتعامل مع شخصية تراثية وهذا يعتمد على التناول، وفي النهاية الجمهور هو من له الحق في إختيار الأفضلية"

أكدت بشرى أن الأمر لا يشغلها ولكنها فوجئت بالإعلان عن هذا الموضوع بعد أن أعلنت هي "أنا الموضوع ده مش شاغلني، بس اتفاجئت إنه تم الإعلان عن الموضوع ده بعد ما أعلنت".

أضافت بشرى "وأنا معلنة بقالي فترة، كمان أعلنت إنها فكرة قديمة جدًا عمرها 25 سنة للأستاذ محمد جوهر هو صاحب الفكرة وهو من عرضها علي لكن كان سني صغير وقتها فلم أقدمها زمان، والسن الآن أصبح مناسب لتقديمها على المسرح". 

واختتمت حديثها عن هذا الموضوع قائلة: "مبروك على الجمهور هذا التنوع في الأعمال"

بديعة مصابنى سمية الخشاب بشري محمد فاضل مازن الغرباوي

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