بشرى عن مشاركة سمية الخشاب في كازينو بديعة: الموضوع مش شاغلني

أعلنت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في مسرحية " كازينو بديعة" ، من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري.

وعلقت الفنانة بشرى خلال لقاء في اي تي بالعربي على إعلان الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في مسرحية تحمل اسم "كازينو بديعة"، بعد إعلانها في وقت سابق عن تقديمها عملا مسرحيا بنفس الاسم.

وقالت بشرى :" الموضوع مش شاغلني، لإن بديعة مصابني تراث ومن حق أي شخص تقديم تناول مختلف له سواء في التليفزيون أو السينما أو المسرح".



وأضافت: "في الوقت الحالي المخرج محمد فاضل يتعرض لشخصية بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي، والفنانة رزان مغربي تقوم بالدور، وفي النهاية الجمهور له حق اختيار العمل الأفضل".



وتابعت: "تفاجأت بالإعلان عن المسرحية وأنا أعلنت من فترة وأعلنت إنها فكرة قديمة جدا عمرها 25 سنة للمؤلف محمد جوهر، وعرضها علي زمان لكن كنت صغيرة، وسني دلوقتي مناسب لأدائها على المسرح، ومبروك على الجمهور التنوع في الأعمال".

أبطال مسرحية كازينو بديعة:



يشارك في بطولة مسرحية "كازينو بديعة" أحمد شاكر عبد اللطيف في دور فريد الأطرش، وصبري فواز في دور نجيب الريحاني، وهي من إخراج مازن الغرباوي.