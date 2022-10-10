30 لوحة فوتوغرافية تجريبية فى معرض أيمن لطفي بقاعة صلاح طاهر

يقام حاليا بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا معرض الفنان أيمن لطفي الذى يقام تحت عنوان ” الرحلة” و يستمر حتى الجمعة 14 أكتوبر.

يضم المعرض 30 لوحة فوتوغرافية تجريبية إلى جانب عرض 10 أفلام فيديو أرت توضح من خلالها رحلة الفوتوغرافيا في اللقطة المباشرة الي اللقطة التعبيرية والتجريبية والسيريالية، حيث تتحول عدسة الفنان الي أداة للتعبير.

يذكر أن الفنان أيمن لطفي من مواليد القاهرة ١٩٦٨ بدأ مسيرته الفنية في عام 1998، وانطلقت رحلته إلى عالم التصوير، حتى نجح في الحصول على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها جائزة الدولة التشجيعية عام 2017.

وحصل على شهادة الزمالة فى الفوتوغرافيا التشكيلية من الجمعية البريطانية ومن جمعية مالطا للمصورين المحترفين ، كما ان له العديد من المشاركات في المعارض الدولية منها إيطاليا واسبانيا والنمسا والبرتغال والولايات المتحدة ونيبال والصين وله مقتنيات فى العديد من الأماكن المهمة منها مكتبة الإسكندرية، مطار القاهرة، أكاديمية روما وجمعية النمسا للتصوير.