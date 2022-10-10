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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

باللون الأخضر.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

حرصت ليلي أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في دبي.

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خطفت ليلي أحمد زاهر الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأخضر الملفت مما نال إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

قد حمل جمبسوت ليلي أحمد زاهر في أحدث ظهور لها توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشف عن جمالها.

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