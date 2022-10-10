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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يعرب لنظيره الأوكراني عن تعازيه لسقوط ضحايا

صدى البلد

 أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الاثنين/ أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أعرب عن أعمق تعازيه لوزير الخارجية الأوكرانيا، ديمترو كوليبا بعد سقوط ضحايا اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أوردته على موقعها الالكتروني، أن بلينكن تحدث مع كوليبا حول الضربات المروعة التي شنها الكرملين على أوكرانيا اليوم، بما في ذلك موجات الصواريخ التي ضربت شوارع العديد من المدن الأوكرانية خلال ساعة الذروة.

بحسب البيان، أشاد بلينكن بأوكرانيا لعدم سماحها للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين بتحطيم روح أوكرانيا وأعاد تأكيد عزم الولايات المتحدة على دعم أوكرانيا.

وأشار بلينكن في البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية الحيوية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
 

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