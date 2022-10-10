نقيب الفلاحين: يمكن زراعة الشاي والقهوة في مصر بشرط .. فيديو

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إمكانية زراعة الشاي والقهوة على أرض مصر بدلا من استيرادها .

وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" زراعة القهوة تحتاج إلى مناخ استوائي، وهناك أماكن في مصر يمكن استخدامها لزراعة القهوة لكن بعد معالجتها ".

وتابع حسين أبو صدام :" زراعة الشاي تحتاج إلى أرض حمضية لكن الأرض في مصر قلوية وهناك أماكن يمكن معالجتها واستخدامها في زراعة الشاي ".

واكمل حسين أبو صدام :" يمكن أن يتم زراعة الشاي في مصر من خلال مجموعة من الصوب التي يتم معالجتها كي تسمح بزراعة الشاي ".