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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين: يمكن زراعة الشاي والقهوة في مصر بشرط .. فيديو

الشاي والقهوة
الشاي والقهوة

 كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إمكانية زراعة الشاي والقهوة على أرض مصر بدلا من استيرادها .

 

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وقال  حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" زراعة القهوة تحتاج إلى مناخ استوائي، وهناك أماكن في مصر يمكن استخدامها لزراعة القهوة لكن بعد معالجتها ".

 

 وتابع حسين أبو صدام :"  زراعة الشاي تحتاج إلى أرض حمضية لكن الأرض في مصر قلوية وهناك أماكن يمكن معالجتها واستخدامها في زراعة الشاي ".

 

 واكمل حسين أبو صدام :" يمكن أن يتم زراعة الشاي في مصر من خلال مجموعة من الصوب التي يتم معالجتها كي تسمح بزراعة الشاي ".

الشاي القهوة نقيب الفلاحين مصر اخبار التوك شو

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