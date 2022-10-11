يحتاج جسمك إلى العديد من العناصر الغذائية والمعادن للبقاء بصحة جيدة، ومن المهم جدًا أن يكون لديك النسبة الصحيحة من كل هذه الأشياء في الجسم لتعيش حياة طويلة وصحية الألياف هي أيضًا واحدة من هؤلاء، بسبب وجود خطر الإصابة من الإمساك إلى السرطان في الجسم.

ما هو المرض الناجم عن نقص الألياف؟

وفقًا لجامعة هارفارد، نظرًا لنقص الألياف في الجسم ، هناك خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والإمساك وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وما إلى ذلك في مثل هذه الحالة، يمكن أن تقلل كمية كافية من الألياف من خطر الإصابة بهذه الأمراض.

وفقا لما نشره موقع هيلثي ذكر فوائد تناول الألياف لقد كتب أن النظام الغذائي الغني بالألياف يعزز الوزن الصحي إلى جانب الحفاظ على صحة الأمعاء والقلب يحتاج الشخص إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا في مثل هذه الحالة ، يمكنك تضمين 5 أطعمة من الألياف المذكورة هنا في نظامك الغذائي.



ما هي الأطعمة الغنية بالألياف التي يعرفها الخبراء؟

كُمَّثرَى

الكمثرى مفيدة جدًا للصحة ، لكن قلة قليلة من الناس يعرفونها. الألياف موجودة أيضًا في الكمثرى ، لذلك حان الوقت لتضمين الكمثرى في وعاء الفاكهة أيضًا.

محتوى الألياف في الكمثرى

تحتوي حبة الكمثرى متوسطة الحجم على 5.5 جرام من الألياف.

بذور صابجا

يشير خبراء التغذية إلى أن بذور الصابجا تضيف نكهة جوزة لطيفة إلى العصائر والزبادي والأطعمة الأخرى. هذه البذور غنية بالألياف ، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، والتي تشمل البكتين. كما تعد بذور الصابجا من أغنى مصادر الشكل النباتي لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

محتوى الألياف في بذور الشيا

1 ملعقة صغيرة. تحتوي بذور الصباجة الخام على 3.5 جرام من الألياف

شعير

يحتوي الشعير على نسبة عالية من الألياف ، وخاصة بيتا جلوكان ، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. يمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين الهضم، يمكنك إضافة الشعير إلى الحساء أو السلطات أو استخدامه كبديل للأرز.

محتوى الألياف في الشعير

يوجد 3.4 جرام من الألياف في وعاء صغير (20 جرام نيء).

الشمندر

يعد تضمين جذر الشمندر في نظامك الغذائي طريقة جيدة لزيادة كمية الألياف التي تتناولها. الشمندر هو نبات جذري غني بحمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز والبوتاسيوم من بين المعادن الأخرى.

محتوى الألياف في الشمندر

كوب واحد من جذر الشمندر يحتوي على 3.4 جرام من الألياف

الشوفان

يوصف الشوفان بأنه غذاء يعزز الصحة العامة. يقول الخبراء أن الشوفان غني بنوع معين من الألياف يسمى بيتا جلوكان. إنها ألياف قوية قابلة للذوبان ولها خصائص خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول.

محتوى الألياف في الشوفان

يوجد 2.3 جرام من الألياف في وعاء صغير (20 جرام نيء).