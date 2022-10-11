أبو العينين: احتفال دار أزياء "ستيفانو ريتشي" العالمية باليوبيل الذهبي في مصر حدث أسطوري وليلة رائعة

احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب باحتفال دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية باليوبيل الذهبي لعلامتها التجارية الشهيرة في مدينة الأقصر بمصر، والتي كان أبو العينين صاحب الفكرة والدعوة لها للترويج للسياحة المصرية.

وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية إنه حدث رائع وأسطوري تصدر وسائل الإعلام العالمية، وليلة ساحرة من الفن والإبداع عانقت فيها خطوط الموضة العالمية الحضارة المصرية القديمة على انغام موسيقي اندريا بوتشيلي في الأقصر أقدم المدن التاريخية.

وقال أبو العينين: "شعرت بالسعادة والفخر لتنظيم هذا الحدث الكبير على أرض مصر بحضور شخصيات عالمية، وما يمثله من دعاية عالمية وجذب للسياحة فى وطننا.

وتوجه أبو العينين بالشكر لستيفانو ريتشي، قائلًا: كل الشكر لصديقي العزيز ستيفانو ريتشي وأتمني أن نراك قريبًا فى أحداث واحتفالات جديدة في وطننا .. لأنني أعلم مدي عشقك لمصر وتاريخها العظيم .