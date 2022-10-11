عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين: احتفال دار أزياء "ستيفانو ريتشي" العالمية باليوبيل الذهبي في مصر حدث أسطوري وليلة رائعة

النائب محمد أبوالعينين
النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب

احتفى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب باحتفال دار أزياء ستيفانو ريتشي العالمية باليوبيل الذهبي لعلامتها التجارية الشهيرة في مدينة الأقصر بمصر، والتي كان أبو العينين صاحب الفكرة والدعوة لها للترويج للسياحة المصرية.

وقال أبو العينين عبر صفحته الرسمية إنه حدث رائع وأسطوري تصدر وسائل الإعلام العالمية، وليلة ساحرة من الفن والإبداع عانقت فيها خطوط الموضة العالمية الحضارة المصرية القديمة على انغام موسيقي اندريا بوتشيلي في الأقصر أقدم المدن التاريخية.

وقال أبو العينين: "شعرت بالسعادة والفخر لتنظيم هذا الحدث الكبير على أرض مصر بحضور شخصيات عالمية، وما يمثله من دعاية عالمية وجذب للسياحة فى وطننا.

وتوجه أبو العينين بالشكر لستيفانو ريتشي، قائلًا: كل الشكر لصديقي العزيز  ستيفانو ريتشي وأتمني أن نراك قريبًا فى أحداث واحتفالات جديدة في وطننا .. لأنني أعلم مدي عشقك لمصر وتاريخها العظيم .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

ترشيحاتنا

أبو العينين: احتفال دار أزياء "ستيفانو ريتشي" العالمية باليوبيل الذهبي في مصر حدث أسطوري وليلة رائعة

دعاء قيام الليل يبدل حالك لأحسن حال .. احرص عليه أثناء الصلاة

ما هو المرض الناجم عن نقص الألياف؟

الأقوى والأسرع.. هاتف جديد من فيفو يقلب الأسواق

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

30 طائرة خاصة و400 شخصية عالمية.. تفاصيل الحفل الأسطوري لستيفانو ريتشي بالأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

بالدانتيل الشفاف.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جريئة

بالرقص والموسيقى.. أغرب احتفال بالمولد النبوي في دهوك الكردية بالعراق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ