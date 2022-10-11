مع ختام اليوبيل الذهبي.. طفرة غيرة مسبوقة في تصنيف باحثي جامعة طنطا

د.محمود ذكى : نفتخز بزيادة عدد علماء الجامعة بالقائمة بنسبة 40% عن العام الماضى

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة 26 عالما من جامعة طنطا بزيادة قدرها 7 علماء عن قائمة العام الماضي.



وشملت القائمة الجديدة التي صدرت خلال شهر أكتوبر الجاري، الدكتور عبد النبى قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد السباعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور الرفاعى قناوى الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى فهمى الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور عبد القادر سعد الأستاذ بكلية الهندسة.

والدكتور صالح شلبى الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد العيسوى الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور عمار الشيخ المدرس بكلية الهندسة، والدكتور جمال المغربي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم.

والدكتور مصطفى الصواف الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور لطفى مدكور الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة أميرة عاشور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبد الجيد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور فتوح منصور الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة.

والدكتور سامح سمير الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور محمد القديم المدرس بكلية الهندسة، والدكتور ايهاب طوسون الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور أسامة حميدة الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صفاء الدين عطوا الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور طارق عامر الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد الحديدى الأستاذ المساعد بكلية العلوم.

وصرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن ظهور هذا العدد من علماء الجامعة وزيادة عددهم عن قائمة العام الماضي بنسبة قدرها 40% يعد إنجازا غير مسبوقا تفتخر به الجامعة و يعكس الجهود التي تقوم بها الجامعة في مجالات البحث العلمي وتوفير كافة سبل الدعم للعلماء والباحثين من منسوبي الجامعة مشيرا الى حرص ادارة الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي المستمرة والتى تبلورت فى رؤية مصر 2030 والاجندة الوطنية للتنمية المستدامة لدعم قاطرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود ذكي ، أن تقدم الجامعة في ترتيبها بالتصنيفات الدولية المعتمدة يرتكز على النشر العلمي الدولي لعلمائها كأحد محاور التقييم الرئيسية في منظومات التصنيف العالمية، مضيفا أن الجامعة تتيح من خلال اصداراتها العلمية بكلياتها المختلفة إمكانية النشر الدولي للأبحاث المتميزة في المجالات العلمية المختلفة.

وأفاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أن جامعة استانفورد هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست عام 1885، وتصدر تصنيفها كل عام بالتعاون مع مؤسسة السيفير الهولندية، ويتضمن قائمة بأسماء أفضل 2 % من علماء العالم في مختلف التخصصات، وتعتمد القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين.

وتقوم على عدة مؤشرات، منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك.

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