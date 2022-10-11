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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 38 حالة تعد على مجار مائية وأملاك دولة

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتظام العمل في حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 38 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة ومجاري مائية وأملاك ري وأراضي زراعية منذ بدء المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 منهم 22 حالة تعدي على مساحة 8577 متر مربع مباني و16 حالة تعدي على مساحة 468 فدان.

ولفت إلى تنفيذ إزالة لعدد 19 حالة تعدي بمركزي أبنوب والفتح اليوم على مساحة 2407 متر مربع مباني و4 قيراط و7 سهم زراعة وذلك بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونواب المركزين وعمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط ومسئولي الازالات وجهات الولاية والجمعيات الزراعية وحماية النيل وفي وجود قوة أمنية من المراكز الشرطية بنطاق الحملات.

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وأكد المحافظ على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم  الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه للعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بمراكز المحافظة ضمن مراحل الموجة الثلاث والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والامنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد استمرار تنفيذ تلك الإزالات ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل وذلك عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الإزالات في الموجة الـ20.

كما اكد على متابعته الدورية والمستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية الأجهزة المعنية في هذا الشأن من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة بتفاصيل الازالات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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