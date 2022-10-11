أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

اتخذ مجلس الوزراء السعودي في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من القرارات الهامة حيث فوض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس حوار استراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض المجلس - بحسب البيان الصادر عنه - وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية النيجر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوض كذلك وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وذكر البيان قائلا : وتم تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية وهيئة الإعلام والاتصالات بجمهورية العراق في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

كما تضمنت القرارات الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية - الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية - التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع (هيّا) الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

