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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور محمد عبد الملك : منتجات معرض تراثنا أصبحت تصدر للخارج |فيديو

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الملك

خصص برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " فقرة مع عارضي معرض " تراثنا " للحرف اليدوية .

وقال الدكتور محمد عبد الملك ، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إن المعرض أصبح حدوتة مصرية لـ 30 جرفة تراثية مصرية ، تتكون من 1116 عارض ، ويوجد مثلهم الألاف في مصر .

وتابع : المعرض هذا العام يتميز بالمنتجات الرائعة ، والجودة مختلفة تماما عن كل عام ، وبنتشغل على المعرض على مدار السنة بحيث نصل لشكل جديد كل عام .

وأكمل ، أن المسؤولين أصبحوا فريق واحد مع العارضين للوصول للجمهور بأفضل شكل ممكن ، وبطلب من المصريين يتفرجوا على المنتجات التي أصبحت تصدر للخارج . 

 

الدكتور محمد عبد الملك انطلاق معرض تراثنا توك شو برنامج 90 دقيقة المشروعات الصغيرة

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